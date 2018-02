Precari del Comune, contratti prorogati e progetto per stabilizzarli

Il commissario straordinario del Comune di Licata, Maria Grazia Brandara, ha avviato le procedure per la stabilizzazione di tutto il personale precario dell'ente. "Oltre a dare conferma della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato di tutti i dipendenti inseriti nel percorso di stabilizzazione avviato fino al 31 dicembre 2018, - spiega l'ufficio stampa del Comune - il provvedimento del commissario, prevede espressamente che il contenuto del piano di stabilizzazione che si intende avviare, verrà sottoposto al confronto con le organizzazioni sindacali".

Brandara aggiunge: "Con questa deliberazione nel mantenere fede agli impegni da me assunti con tutto il personale a tempo determinato in forza al Comune di Licata, ho voluto avviare le procedure per la loro graduale stabilizzazione, nel rispetto dei vincoli e delle norme vigenti che disciplinano la materia. Va sottolineato che non si tratta di un percorso facile, scorrevole da percorrere, e che tutti contemporaneamente non potranno essere stabilizzati. Però, bisogna anche essere consapevoli del fatto che se un percorso non si avvia, non potrà mai arrivare a conclusione".