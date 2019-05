Incidente fra la fregata "Martinengo" della Marina e un peschereccio: tutti illesi

Incidente fra la fregata "Martinengo" della Marina militare e il peschereccio "Sofia Fabio" iscritto al compartimento marittimo di Porto Empedocle. E' accaduto questa notte nelle acque antistanti al porto di Licata. Il contatto fra i due natanti non ha causato conseguenze per il personale di bordo di entrambe le unità. Il motopesca non ha riportato danni significativi ed è rientrato autonomamente nel porto di Licata scortato, in assistenza, dal gommone di nave "Martinengo". Imbarcazione che era impegnata in attività d'addestramento.

Sono stati già disposti i necessari accertamenti per stabilire la dinamica dell’evento.