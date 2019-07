Il peschereccio "Odissea" urta contro la banchina di Licata e affonda

Vi sarebbe stato un guasto tecnico - pare che si sia, all'improvviso, bloccato il cambio - dietro l'affondamento, verificatosi ieri, del pescherecchio "Odissea". E' accaduto a Licata. Pare che dopo il blocco del cambio, il motopesca abbia urtato contro la banchina e dunque si sarebbe creato un danno, una falla, che lo ha fatto colare a picco.

Intanto, ieri, il motopesca "Maria Lorena", affondato lunedì scorso, davanti al molo Crispi di Porto Empedocle, è stato messo definitivamente in sicurezza: non perde più combustibile. A mobilitarsi, per evitare l'inquinamento, sono stati i militari della Guardia costiera. E' stata creata una cornice di panne assorbenti che ha circoscritto l'intera imbarcazione, i militari del terzo nucleo sommozzatori della Guardia costiera di Messina si sono anche immersi nelle torbide acque e hanno installato alcuni cunei che hanno sigillato le fuoriuscite di materiale inquinante. Nei prossimi giorni, il peschereccio verrà rimosso dal fondale. Non è ancora chiaro, e sono in corso accertamenti, perché sia colato a picco.