"Infezione dopo un intervento chirurgico", Asp condannata a pagare

Risarcimento di circa 80 mila euro, da parte dell'Asp 1 di Agrigento, nei confronti di una donna, oggi sessantottenne, di Licata che aveva contratto una infezione dopo l'intervento per l'applicazione di una protesi al ginocchio sinistro. Assistita dall'avvocato Davide Lo Presti, la donna ha citato per danni biologici l'azienda sanitaria chiedendo un lauto risarcimento. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. La donna aveva evidenziato i disagi subiti dopo l'intervento e il ricovero - era il febbraio del 2011 - al reparto di Ortopedia dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso". La donna dovette addirittura sottoporsi ad un altro intervento chirurgico, in una struttura privata, per la sostituzione della protesi al ginocchio.

Il tribunale, a seguito di una perizia, ha accertato che la donna, dopo l'intervento contrasse una infezione batterica e per questo ha disposto la condanna dell'Asp a pagare un risarcimento, riconoscendo un danno pari al 15 per cento.