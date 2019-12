Entra a Radiologia per fare una lastra e le sparisce il borsello

Entra a Radiologia per fare una lastra e lascia il borsello appoggiato sulla panca dove era in attesa. All’uscita, non trova più niente. E’ accaduto tutto – stando alla denuncia che è stata formalizzata alla polizia di Stato – all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata. Vittima di quel reato - che ha le connotazioni di una appropriazione indebita - è stata un’anziana donna. A denunciare – ieri - lo spiacevole episodio, al commissariato di polizia di Licata, è stata invece la figlia. All’interno di quel borsello, lasciato momentaneamente appoggiato sulla panca d’attesa, c’era il portafogli con i soldi della donna e i documenti, oltre che naturalmente altri effetti personali.

I poliziotti del commissariato di Licata hanno raccolto la denuncia contro ignoti e hanno già avviato le indagini. Non è chiaro – o almeno non è stato reso noto – se vi siano o meno presenti degli impianti di video sorveglianza. Impianti che potrebbero determinare, e anche rapidamente, una svolta investigativa arrivando appunto all’identificazione di chi si è impossessato del borsello dell’anziana donna.