Covid-19, il "mostro" è ancora in agguato: quattro positivi all'ospedale San Giacomo

Un medico e tre infermieri dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata sono risultati positivi al Coronavirus. E' l'esito dei tamponi a cui sono stati sottoposti tutti i dipendenti come da prassi delle ultime settimane.

Gli infetti da Covid-19 sono tutti asintomatici e, nelle prossime ore, saranno sottoposti al secondo tampone anche per accertare eventuali casi di "falsa positività" come era accaduto nei giorni scorsi per quattro operatori dell'ospedale San Giovanni di Dio, positivi in un primo momento e poi, dopo i successivi accertamenti, risultati sani.

Nel frattempo sono scattate le procedure di prassi che prevedono l'isolamento e il tracciamento dei contatti.