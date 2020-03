Ha avuto contatti con un compaesano positivo al Covid-19, muore 57enne posto in "quarantena": è mistero

Un 57enne di Licata, posto in stato di quarantena poiché aveva avuto contatti diretti con un compaesano 52enne risultato positivo al Covid-19, è stato trovato privo di vita all'interno della sua abitazione. A chiamare, stamani, la polizia di Stato, gli agenti del commissariato di Licata nello specifico, sarebbe stato un familiare del 57enne.

L'uomo deceduto, pare, che avesse fatto un viaggio di rientro a Licata in compagnia del compaesano 52enne.

Nei giorni scorsi, il licatese di 52 anni venne soccorso oltre che da un'autoambulanza del 118 anche dai vigili del fuoco. Stava male, molto male, ed è stato portato all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta dove è stato ricoverato in Rianimazione. Poche ore dopo il suo ricovero, è arrivata la certezza - con l'esito positivo di un tampone - che era affetto da Coronavirus. L'uomo è ancora ricoverato nella struttura ospedaliera Nissena.

Come da protocollo, tutti coloro che erano stati in contatto con il 52enne sono stati posti in insolamento. Fra questi, anche il cinquantasettenne che, stamani, è stato trovato privo di vita. Non c'è naturalmente nessuna certezza, né smentita, all'idea che è subito - forse anche inevitabilmente visto il momento di epidemia mondiale - balneata in mente ai licatesi: ossia il Coronavirus. L'uomo - questo è un dato di fatto - era in "quarantena" domiciliare visto i contatti con una persona risultata positiva al Covid-19. Potrebbe però anche aver perso la vita per un improvviso malore. Al momento, le cause della morte del 57enne licatese non sono affatto chiare. Appare scontato che servirà provare a fare chiarezza e a mettere dei punti fermi sulla disgrazia.