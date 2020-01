Meningite virale per un 21enne: subito trasferito al "Sant'Elia"

Un ventunenne di Licata è stato trasferito all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta dove è stato ricoverato nell'unità operativa di Malattie infettive. La diagnosi è quella di meningite virale: uno dei ceppi più comuni. Il giovane dovrebbe già aver superato la fase acuta - riporta oggi il quotidiano La Sicilia - e tutto dunque è sotto controllo. Il ragazzo, sabato, si era recato al pronto soccorso dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" e i medici di turno, valutando i sintomi del ragazzo, avevano subito pensato ad una meningite.

Inevitabile il trasferimento verso l'ospedale più vicino dotato del reparto di Malattie infettive: il "Sant'Elia" di Caltanissetta. Nessun allarme: né per le condizioni cliniche del giovane, né tanto meno per il tipo di meningite. Di solito, per la meningite virale non è neanche necessaria la profilassi per i familiari e per quanti sono venuti in contatto con l'ammalato. Pare che in questo caso, comunque, tutte le opportune precauzioni siano state già prese.