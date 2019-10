Maresciallo accusato di maltrattamenti e stalking alla moglie, psicologa in aula: "Mi mostrò la pistola"

“Ha aperto la giacca e mi ha mostrato la pistola. Se mi sono sentita minacciata? No, ma l’episodio mi ha turbato e decisi di non occuparmi più della pratica”. La psicologa Loredana Pletto ha deposto ieri mattina al processo, per le accuse di maltrattamenti, stalking e minacce gravi, nei confronti di un maresciallo della Guardia di Finanza, di Licata, accusato di avere perseguitato la moglie.

La psicologa ha raccontato di essere stata incaricata di eseguire alcuni colloqui nell’ambito del procedimento di separazione. “Si presentò insieme al suo avvocato e volle farmi vedere la pistola”, ha detto rispondendo al pubblico ministero Elenia Manno.

Il difensore dell’imputato, l’avvocato Arnaldo Faro, ha cercato di fare emergere l’assenza di atteggiamento minaccioso nel gesto.