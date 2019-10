Ottantenne disperso nel fiume Salso? In azione i sommozzatori: immersioni e telecamera infrarossi

Un ottantenne potrebbe essere finito nel fiume Salso di Licata. Non c'è nessuna categorica certezza che l'anziano sia scivolato nel fiume, ma da stanotte i vigili del fuoco e le forze dell'ordine stanno cercando il pensionato che, ieri, non è rientrato a casa.

Qualcuno, percorrendo il ponte Federico II, ha notato che c'erano delle ciabatte che galleggiavano in acqua ed ha dato l'allarme. Sul posto sono arrivati anche i familiari dell'ottantenne che, a quanto pare, avrebbero riconosciuto proprio quelle ciabatte. Sono stati avvertiti anche i sommozzatori dei vigili del fuoco che, da Palermo, sono già arrivati a Licata e hanno, in prima battuta, utilizzato una telecamera impermeabile, a raggi infrarossi. Lungo il corso d'acqua, dell'uomo non è saltata fuori però nessuna traccia. I sub continuano le immersioni nel tratto tra ponte Federico II e la foce, tratto lungo circa 200 metri.

Non è chiaro cosa ia accaduto: l'anziano è finito accidentalmente nel fiume? O vi si è buttato? Nessuna ipotesi viene, al momento, scartata dagli investigatori.