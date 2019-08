Si sente male mentre fa il bagno, tragedia in spiaggia: muore un pensionato

Viene colto da un improvviso malore, verosimilmente un infarto, mentre sta facendo il bagno. Pensionato settantacinquenne perde la vita a pochi passi dall’arenile. E’ accaduto, nella giornata di domenica, in località Montegrande a Licata.

Praticamente inutile l’intervento dei sanitari del 118. Sanitari che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del pensionato settantacinquenne. Choc in località Montegrande dove, anche ieri, non si parlava d’altro. Del fatto, un decesso per cause naturali, si sono interessati anche i carabinieri.