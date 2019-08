Insulti fra donne sui social, scoppia il Far West per difendere l'onore: arrestati padre e due figli

Litigano le donne e si insultano, anche pesantemente, sui social. Anche alcuni familiari prendono parte alla diatriba e per "motivi di onore", per difendere cioè la propria congiunta, un marito e due figli si sono scagliati - secondo l'accusa - contro l'abitazione dell'altra famiglia. I tre avrebbero lanciato una sassaiola contro la porta dell'abitazione, cercando di sfondarla, e avrebbero minacciato a gran voce il marito dell'altra donna.

Quando sono intervenuti, in centro a Licata, i carabinieri i tre - stando sempre all'accusa - non si sarebbero affatto fermati e, in loro difesa, sarebbero anzi intervenuti altri familiari. Sono stati necessari più di una dozzina di militari per riportare l'ordine pubblico.

A causa dell'esagitazione dei tre, sarebbero stati fatti danni anche alla caserma dei carabinieri.

Secondo l'attività investigativa sviluppata dai carabinieri della compagnia di Licata, pare che il giorno prima contro l'abitazione del quarantacinquenne - marito dell'altra donna - sarebbero stati esplosi dei colpi d'arma da fuoco e un proiettile s'è conficcato in un pensile della cucina. Poi, l'indomani, è stato il momento della sassaiola. Padre di 58 anni e figli di 26 e 23 anni - tutti licatesi - sono stati arrestati, e posti ai domiciliari, per tentata violazione di domicilio, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Del fascicolo d'inchiesta si sta occupando il pubblico ministero Sara Varazi. Gli arresti sono stati convalidati dal giudice per le indagini preliminari che ha disposto, appunto, gli arresti domiciliari per tutti e tre gli indagati.