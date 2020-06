Lite fra giovani: uno sferra una coltellata e scappa, l'altro finisce in ospedale

Sarebbe stato accoltellato da un extracomunitario che è subito scappato a gambe levate. Un venticinquenne di Licata è finito, durante la notte, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” dove i medici sono riusciti, immediatamente, a tamponare le ferite che il giovane aveva alla mano sinistra. La prognosi diagnosticata, per una completa guarigione, dagli stessi sanitari è di circa 30 giorni. Del “caso” si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Licata. E’ stata informata, naturalmente, anche la Procura della Repubblica di Agrigento.

I carabinieri sono stati allertati, come sempre avviene in casi delicati, dai sanitari del pronto soccorso. Nottetempo, dunque, i militari dell’Arma si sono precipitati al “San Giacomo d’Altopasso” dove hanno sentito il venticinquenne che aveva una ferita d’arma da taglio al polso della mano sinistra. Il giovane pare che abbia riferito a soccorritori e investigatori d’aver avuto un diverbio con un extracomunitario sconosciuto. Un alterco che, verosimilmente visto com’è andata a finire, si sarebbe fatto anche decisamente acceso.

Ad un certo punto – stando a quanto è stato ricostruito dal venticinquenne ferito ed è trapelato - , l’extracomunitario avrebbe tirato fuori un coltello e gli avrebbe scagliato un fendente alla mano sinistra. Immediatamente, l’immigrato sarebbe poi scappato. I carabinieri hanno raccolto la segnalazione e subito hanno verificato se nell’area dove si sarebbe consumata l’aggressione vi siano o meno delle telecamere di video sorveglianza pubbliche o private.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il giovane, per fortuna, non è in pericolo. I medici hanno suturato la ferita al polso e hanno diagnosticato 30 giorni, salvo complicazioni, per arrivare alla guarigione.