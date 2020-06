Incidente: auto si ribalta a Licata, 30enne illesa rifiuta d'andare in ospedale

Auto si ribalta in contrada Carrubbella a Licata. Si teme il peggio e sul posto accorrono un'autoambulanza del 118, i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e i carabinieri. La conducente dell'utilitaria, una trentenne, è stata, di fatto, subito soccorsa. La giovane, rimasta lievemente ferita, ha rifiutato d'essere trasferita, in via precauzionale, al pronto soccorso dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso". I sanitari, direttamente sul posto, hanno provveduto a darle i necessari soccorsi medici.

E' accaduto tutto - l'incidente stradale non ha coinvolto altri mezzi di passaggio - durante la notte fra sabato e ieri. La squadra dei pompieri, raccogliendo la richiesta d'intervento del 118, è uscita alle 3,35 ed ha ultimato l'intervento alle ore 7. Della ricostruzione della dinamica dell'incidente stradale si sono occupati i carabinieri di Licata che hanno infatti effettuato i rilievi di rito.