Inciampa e sfonda la porta a vetri: 36enne muore dissanguato

Tragedia, nel cuore della notte: quella fra sabato e ieri, nelle campagne di Licata. Un trentaseienne – Dario Angelo Zirafi – è deceduto dopo un incidente domestico. Il giovane disoccupato, stando a quanto è stato accertato e ricostruito dalla polizia, sarebbe inciampato nel portone di ingresso della casa di campagna di contrada Calì, a Licata. Di fatto, avrebbe – inavvertitamente - sfondato la porta a vetri e sarebbe stato investito da una “pioggia” di vetro. Il trentaseienne sarebbe rimasto sull’ingresso: ferito gravemente. Quando un familiare si è accorto di lui, trovandolo in una pozza di sangue, è subito scattato il soccorso. Il ragazzo sarebbe stato trasferito, con un’autoambulanza del 118, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” dove è però giunto senza vita.

Un episodio che, senza alcun dubbio per la polizia del commissariato di Licata, è stato accidentale. Gli agenti hanno, però, naturalmente, avviato gli accertamenti necessari per cercare di ricostruire tutto con precisione. E anche ieri, per l’intera giornata, sono stati al lavoro.

A quanto pare, il giovane licatese sarebbe morto dissanguato. Non sarebbe chiaro – non risultava esserlo ieri, infatti, - per quanto tempo, ferito, sia rimasto riverso sull’ingresso della casa di campagna; quanto tempo sia trascorso fra l’incidente e quando è stato visto e soccorso dal familiare. I poliziotti del commissariato di Licata, ieri, stavano cercando di fare chiarezza anche su questo dettaglio.

Ricostruita invece la dinamica dell’incidente domestico. Gravi, anzi gravissime, le ferite riportate. Al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”, Dario Angelo Zirafi è arrivato senza vita e i medici, che erano in servizio, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso e avvertire la polizia.