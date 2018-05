L'incendio all'azienda di imballaggi, rogo domato dopo 10 ore: capannone inagibile

Le fiamme – domate soltanto dopo 10 ore - hanno distrutto tutto il materiale e i macchinari custoditi all’interno del capannone, ma anche due muletti e un autocarro. L’incendio ha interessato – stando a quanto ieri è stato accertato dalla polizia di Stato, che si sta occupando delle indagini, - tutta la struttura: un capannone di 900 metri quadrati intestato ad una società che è adibita alla fabbricazione di cassette di legno e imballaggi vari per prodotti ortofrutticoli. E' accaduto tutto in via Torregrossa, in contrada Cannelle, a Licata.

I vigili del fuoco hanno faticato per ore ed ore – ben dieci ore visto che sono usciti dal distaccamento alle 3,10 e sono rientrati soltanto alle 14,47 - prima di riuscire ad avere ragione sulle alte fiamme.

La polizia di Stato – in attesa che i vigili del fuoco producano una relazione tecnica sulle possibili cause che hanno innescato l’incendio - ha già avviato le indagini. Un’attività investigativa che viene condotta su un fronte di trecentosessanta gradi, senza nulla esclude e senza nulla privilegiare. Ieri però sembrava essere certo – almeno agli occhi dei poliziotti del commissariato di Licata - che l’incendio, coperto da polizza assicurativa, fosse divampato all’interno del capannone.

Sembra scontato – è la procedura investigativa, del resto, a richiederlo – che nelle prossime ore o nei prossimi giorni, i poliziotti possano sentire l’imprenditore di 44 anni gestore della società.