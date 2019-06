Scoppia un incendio nell'androne del palazzo, famiglie in fuga

Scoppia un incendio – di matrice accidentale – all’interno dell’androne di un palazzo, in via Michelangelo Buonarroti a Licata, e dilaga il panico. E’ accaduto tutto nella notte fra giovedì e ieri. Il fumo è riuscito, praticamente all’improvviso, ad arrivare in alcuni appartamenti. L’incertezza e il caos ha, inevitabilmente, avuto la meglio sugli abitanti. Nessuno però, per fortuna, è rimasto ferito, né tanto meno intossicato. Le famiglie sono riuscite a raggiungere la strada e a mettersi, di fatto, in salvo.

E’ stato lanciato l’Sos e, in via Michelangelo, si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento cittadino. I pompieri, idranti alla mano, sono riusciti immediatamente a circoscrivere prima e ad avere la meglio dopo sull’incendio sviluppatosi appunto nell’androne. A ruota, i vigili del fuoco hanno appurato che la scintilla iniziale sarebbe divampata a causa di un improvviso cortocircuito nell’impianto elettrico. Ad ingenerare paura, non riuscendo a comprendere, non immediatamente, cosa fosse accaduto è stato il fumo che ha, appunto, raggiunto anche alcune abitazioni. Soltanto quando tutto è stato messo in sicurezza, da parte dei vigili del fuoco, le famiglie – che si erano precipitate in strada – hanno potuto far rientro nelle proprie abitazioni. Per loro, per fortuna, soltanto tanta paura inizialmente e poi momenti di concitata apprensione. I danni sono risultati essere limitati soltanto all’androne condominiale.