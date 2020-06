Tornano gli incendi: a fuoco motoape di commerciante e auto abbandonata

Incendiata un’autovettura abbandonata in via Trazzera Piazza Armerina, ma anche una motoape di proprietà di un venditore ambulante in via Porticello. Tornano ad essere contrassegnate dalle fiamme le notti di Licata. Sui due, diversissimi, episodi hanno già avviato le indagini i carabinieri della locale compagnia. Nessun dubbio, per nessuno dei due casi, sul fatto che entrambi gli incendi siano di matrice dolosa.

Tanto la Piaggio Ape, intestata ad un venditore ambulante di 58 anni, quanto l’auto che risultava essere stata abbandonata da un po’ di tempo sono andate – letteralmente – distrutte. I militari dell’Arma hanno già, naturalmente, sentito il proprietario della motoape per cercare di riuscire a tracciare la giusta pista investigativa – inquadrando il contesto e le eventuali diatribe - sulla quale muoversi. Fitto, anzi categorico, è, naturalmente, il riserbo. Quasi scontato invece il fatto che qualcuno abbia voluto fare “pulizia” nel caso della vettura abbandonata lungo via Trazzera Piazza Armerina. Le fiamme in questo caso si sono sviluppate durante la notte fra mercoledì e ieri e hanno divorato l’intero mezzo. I militari dell’Arma della compagnia di Licata, ieri, stavano cercando di risalire all’identità del proprietario perché, di certo, appunto, la macchina – non più marciante – è risultata essere stata abbandonata sulla pubblica via.