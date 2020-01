Licata, il dirigente antiabusivismo torna in servizio: "Continueremo con le demolizioni"

Tornerà in servizio il prossimo 20 gennaio al Comune di Licata il dirigente Vincenzo Ortega, già a capo del settore Lavori pubblici e oggi sotto scorta per aver sostenuto le attività di demolizione degli immobili abusivi a Licata.

Come noto Ortega era stato costretto a trasferirsi in servizio altrove dopo che il Municipio aveva adottato un provvedimento che sopprimeva tutte le posizioni dirigenziali per motivi, si disse, di natura economica. "Ho avuto il fondato sospetto che dietro a tutto vi fossero altre motivazioni" racconta adesso l'ingegnere al quotidiano La Sicilia. Lo stesso ha rassicurato: "Le demolizioni continueranno, così vuole la legge".