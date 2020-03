Istituto comprensivo "Leopardi", rubati tre proiettori per Lim

Tre proiettori per Lim sono stati rubati da uno dei plessi dell'istituto comprensivo Giacomo Leopardi di Licata. Un bottino misero. Una razzia che creerà però dei problemi a docenti ed alunni quando si potrà tornare a fare regolarmente lezione. A rendere noto il furto - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - è stato il dirigente Maurizio Buccoleri: "Il valore commerciale per queste 'belle persone' credo che sia prossimo allo zero, ma l'effetto immediato è che i miei alunni e i docenti non potranno utilizzare la tecnologia a scuola. Prima che qualcuno dica: ma la videosorveglianza? La scuola - ha proseguito il dirigente scolastico - non riceve soldi da quasi 4 anni e senza soldi non si compra neanche un gessetto".

