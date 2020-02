Gira il mondo in bici, a Licata la "due ruote" sparisce: l'Arma aiuta l'americana

"Questi incredibili uomini hanno fatto oltre il loro dovere di aiutarmi e trovare la mia bici e la mia borsa! Capitani Carmelo Anzaldo e Michele Ballacchino sono stati grandissimi! Sono davvero grata a loro e al capitano dei carabinieri per quello che hanno fatto per me! Non li dimenticherò mai! E così la mia avventura continua....". E' così, con questo post su Facebook, che la turista americana ha raccontato quanto le era accaduto a Licata e come i militari dell'Arma si siano concretamente mobilitati per aiutarla.

La donna, che sta girando il mondo in bicicletta ed ha creato il profilo "Sonja on tour", si era fermata in un bar del centro di Licata per prendere un caffè. La sua bici, misteriosamente, nel giro di pochissimi minuti, s'è dissolta: qualcuno - senza essere visto, né sentito - l'ha portata via. Sono stati chiamati i carabinieri ai quali l'americana ha presentato denuncia.

I carabinieri hanno rastrellato il territorio comunale e, nel giro di poche ore, sono riusciti a ritrovare e a restituire la bici. Il momento, al tempo dei selfie, è stato immortalato con una fotografia che la donna ha postato sempre sul social.