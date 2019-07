"Grosso invaso idrico realizzato con l'acqua rubata": arrestati due braccianti

Non soltanto l'arresto del pensionato settantenne che riforniva la sua piscina con l'acqua rubata. Ma anche due arresti di braccianti agricoli a Licata che usavano l'acqua verosimilmente per irrigare un campo. E' tolleranza zero, da parte dei carabinieri del comando provinciale di Agrigento, contro i furti d'acqua. Intensificati i controlli, con accessi ispettivi sia in abitazioni sia in varie aziende agricole, i risultati non si sono fatti attendere.

A Licata, in prossimità del centro abitato, i carabinieri hanno setacciato un esteso appezzamento di terreno e hanno scoperto un grosso invaso idrico che in quel momento era alimentato con un tubo da cui sgorgava un potente getto d’acqua. I due braccianti agricoli, che gestiscono il terreno agricolo, non hanno saputo, o voluto, fornire giustificazioni alle domande dei militari dell'Arma. Carabinieri che sono riusciti a risalire a ritroso, lungo la tubatura, per circa 2 chilometri. E' stato così scoperto il pozzetto dell’acqua pubblica ed è stato accertato il prelievo fraudolento. I due quarantenni sono stati arrestati con l'accusa di furto aggravato. La tubatura, illecitamente utilizzata, e l’intero invaso idrico contenente migliaia di litri d’acqua sono stati sequestrati. I due agricoltori, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati trasferiti agli arresti domiciliari.