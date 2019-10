Furti di luce e acqua, scatta il blitz in due palazzine: 24 arresti in un colpo solo

Ventiquattro persone, residenti in due diverse palazzine, sono state arrestate - in un colpo solo - dai carabinieri della compagnia di Licata. Sono state ritenute tutte responsabili dell'ipotesi di reato di furto aggravato.

Che a Licata ci siano delle realtà, zone e quartieri, dove gli allacci abusivi alla rete idrica o elettrica sono assai diffusi è risaputo. Già in altre occasioni, i carabinieri hanno effettuato arresti su arresti. Ma mai si era arrivati ad un totale di 24 persone.

I militari dell'Arma avevano dei sospetti circostanziati. E' stato pianificato dunque un vero e proprio blitz: una cinquantina i carabinieri che hanno accerchiato le palazzine e hanno avviato i controlli mirati. Ed effettivamente - stando all'accusa - gli allacci abusivi alle reti idriche ed elettriche sono saltati fuori immediatamente. Ventiquattro appunto le persone arrestate in flagranza di reato.

"Si calcola che in alcuni casi le bollette non venivano pagate da 7 anni - hanno, ufficialmente, ricostruito dal comando provinciale di Agrigento. Il danno, per le società, si aggira intorno ad un milione di euro".

I controlli dei militari dell'Arma hanno già portato - a riprova di quanto il fenomeno dei furti d'acqua e di luce sia diffuso, e non soltanto a Licata, - a circa 70 denunce e arresti in tutto l'Agrigentino. Ma non è finita. Le verifiche andranno avanti, in maniera mirata o a campione, anche nelle prossime settimane.