Risultava "irreperibile" dal luglio del 2016, trovato e arrestato 38enne

Si era reso irreperibile dal luglio del 2016. Allora, stava scontando una pena in regime di semi libertà e non ha fatto rientro in carcere. Pierangelo La Cognata, 38 anni di Licata, è stato arrestato stamani - dopo un'attività investigativa che ha portato ad una perquisizione - dalla polizia di Stato.

Una volta resosi irreperibile, il tribunale di Sorveglianza ha revocato la semi libertà, disponendo la custodia in carcere, ed ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di evasione.

I poliziotti del commissariato di Licata, indagando, stamani, hanno effettuato una perquisizione in una abitazione. E' stato trovato il trentottenne che è stato subito arrestato e portato al carcere di contrada Petrusa di Agrigento dove dovrà scontare un residuo pena di tre anni di carcere.