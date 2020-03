Evade dai domiciliari dopo l'arresto per ovuli di eroina: nei guai 29enne

Evasione dagli arresti domiciliari. E' per questa ipotesi di reato che la Guardia di finanza ha arrestato Ebrima Ceesay, 29 anni, originario del Gambia e residente a Licata. Il giovane immigrato era già finito nei guai, nei giorni scorsi, per detenzione di sostanze stupefacenti: era stato trovato in possesso di ovuli di eroina per un totale di 22 grammi di droga. Subito dopo l'arresto per stupefacenti, effettuato dalle Fiamme gialle, i carabinieri hanno notificato all'immigrato un'ordinanza di custodia cautelare per l'inchiesta antidroga denominata "Capolinea".

Nelle ultime ore, il ventinovenne è stato arrestato - di nuovo dalla Guardia di finanza - perché si è allontanato dagli arresti domiciliari. Ieri, davanti al gip, s'è tenuta l'udienza di convalida e il magistrato ha rimesso l'immigrato - che è rappresentato e difeso dall'avvocato Gaspare Lombardo - agli arresti domiciliari.