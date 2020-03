Evase dai domiciliari per andare in ospedale, imputato si difende: "Stavo male"

"Ero autorizzato dal tribunale di sorveglianza ad uscire per andare in ospedale perché ho diverse patologie, dovevo solo chiamare ma non sono riuscito a farlo". Calogero Spiteri, 46 anni, di Licata, si difende così, davanti al giudice Giuseppe Sciarrotta, dall'accusa di evasione.

L'imputato, difeso dall'avvocato Angelo Benvenuto che ha scelto il giudizio abbreviato, è accusato di essere evaso, il 15 gennaio del 2018, dall'abitazione dove doveva scontare una condanna per un furto di ferro in una scuola. A denunciarlo furono i poliziotti che lo hanno notato per strada su un motociclo. Il 16 aprile ci saranno la requisitoria e l'arringa difensiva.