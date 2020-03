Esce di casa per fare la spesa anziché restare in isolamento: denunciata 48enne rientrata dal Nord

Avrebbe dovuto restare, essendo rientrata dal Nord, in isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni. Invece, ieri mattina, è stata trovata fuori casa ed era diretta al supermercato per fare la spesa. Ha 48 anni, la licatese che è stata denunciata, dalla polizia municipale che è coordinata dal comandante Giovanna Incorvaia, alla Procura della Repubblica di Agrigento. L’ipotesi di reato contestata è inosservanza al provvedimento d’autorità.

Anche la polizia municipale di Licata, sistematicamente, da settimane ormai è in prima linea - assieme a tutte le altre forze dell'ordine - per provare a contenere il rischio contagio da Coronavirus e per fronteggiare il comportamento di tutti coloro continuano - sono oggettivamente sempre di meno - a girarsi dall'altra parte, infischiandosene dei divieti imposti per salvaguardare la salute pubblica.

Controlli che, naturalmente, proseguiranno e che riguarderanno, come è accaduto in quest'ultimissimo episodio, anche tutt coloro che sono rientrati dal Nord o altri Paesi esteri che dovrebbero stare per 14 giorni in quarantena domiciliare fiduciaria.

