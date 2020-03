Il vicesindaco Montana annuncia misure più rigide: "Troppe zucche vuote in giro"

"Vedo troppi ragazzini in giro col motorino e gente che va in giro solo per chiedere l'estratto conto della banca. Queste zucche vuote non hanno capito che i loro comportamenti mettono a repentaglio la nostra e la loro incolumità".

Lo ha detto, in un videomessaggio indirizzato ai cittadini, il vicesindaco di Licata, Antonio Montana, che sostituisce il primo cittadino Giuseppe Galanti, in quarantena in seguito al contagio da Coronavirus della moglie di un impiegato del Comune. L'assessore annuncia misure più rigorose. "Per contrastare questo fenomeno - aggiunge - abbiamo inviato alla Protezione civile regionale una bozza di ordinanza sindacale molto restrittiva che impedisce ulteriormente questi atteggiamenti".

Montana aggiunge: "Abbiamo chiesto al prefetto, inoltre, di destinare altre risorse al contrasto di questo fenomeno".