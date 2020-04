"Agrigento non si arrende", dai medici un sostegno per l'ospedale e gli indigenti

Una consegna di mascherine all'ospedale e un'altra di generi alimentari al comando della polizia municipale che li destinerà agli indigenti della città.

Dal gruppo "Agrigento non si arrende", composto da medici e operatori sanitari della provincia di Agrigento, che hanno deciso di avviare una raccolta di fondi per contribuire a rafforzare la lotta negli ospedali e per dare un sostegno concreto ai tanti "nuovi poveri" che l'emergenza Coronavirus ha creato, arriva un doppio segnale per la città.

I componenti del gruppo hanno consegnato dei dispositivi individuali ai colleghi del San Giacomo d'Altopasso e hanno donato dei generi alimentari di prima necessità che saranno consegnati a domicilio dal comando dei vigili urbani.

