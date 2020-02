Cento grammi di marijuana nascosta in uno scatolo di scarpe, arrestato ventunenne

I carabinieri hanno arrestato, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga, un ventunenne sorpreso con della droga nascosta in uno scatolo di scarpe.

Durante uno dei mirati servizi per contrastare lo spaccio di stupefacenti, i carabinieri del Nucleo operativo di Licata hanno perquisito la casa del giovane nella quale non è stato trovato nulla. Il controllo, in seguito, si è esteso al garage ed è lì che hanno trovato quasi 100 grammi di “erba” messa ad essiccare, probabilmente per essere poi venduta in dosi, in uno scatolo di scarpe.