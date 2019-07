"Aveva una piccola serra in una officina", condannato fabbro

Il gup del tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, ha condannato - con il rito abbreviato - ad un anno e 4 mesi Antonino Tilocca, 48 anni, che è stato rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania La Rocca e Santo Lucia. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. L'uomo era stato arrestato, dalla polizia di Stato, lo scorso ottobre.

Una piccola serra per la coltivazione di cannabis venne allora scovata all'interno di una officina da fabbro in via Palma a Licata. Tilocca è stato indagato per l'ipotesi di reato di coltivazione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.