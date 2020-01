Con la marijuana in macchina tentano di eludere il controllo: segnalati

Alla vista della pattuglia hanno tentato di eludere il controllo. Un comportamento - tenuto, in due diverse circostanze, da altrettanti giovani - che ha, inevitabilmente, insospettito i poliziotti. Le due macchine, in momenti diversi appunto, sono state fermate e controllate dagli agenti del commissariato di Licata e i due giovani automobilisti sono stati trovati in possesso - durante la perquisizione personale - di 1,5 grammi di marijuana a testa.

La "roba" è stata sequestrata. A carico dei due licatesi è stata formalizzata la segnalazione alla Prefettura quali consumatori abituali di stupefacenti. Ad entrambi è stata ritirata la patente.

I controlli della polizia a Licata, così come in altre realtà della provincia, sono stati potenziati su disposizione del questore di Agrigento Rosa Maria Iraci.