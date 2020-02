Licata è pronta al derby col Palermo, no alcool ed ecco come cambia la viabilità

Licata si prepara al derby col Palermo. Cambia la viabilità nella zona dello stadio "Dino Liotta" e vengono predisposte delle grandi aree per la sosta di auto e pullman. Niente alcol - meno che mai la vendita - nelle vicinanze del campo sportivo. "Quella di domenica deve essere una giornata di sport e di festa" - ha richiamato tutti all'ordine il sindaco Pino Galanti - .

Il Licata calcio naviga nelle zone alte della classifica del campionato di serie D. Palermo è invece già capolista.

Ecco come cambia la viabilità nella zona adiacente lo stadio “Dino Liotta”: verrà istituito il divieto di sosta, con rimozione, nelle aree prossime al “Dino Liotta”, per facilitare l’accesso ai tanti sportivi che vorranno assistere alla gara; nell’area attigua alla scuola “Marconi”, lungo il corso Argentina, verrà allestito un grande parcheggio per auto ed autobus; tutti i contenitori dei rifiuti sistemati nelle adiacenze dello stadio saranno portati via per la giornata di domenica e riposizionati il giorno successivo.

Sempre nei pressi dello stadio vigerà il divieto assoluto di vendita, da parte dei locali pubblici della zona, di alcolici.

"Siamo contenti – è il commento del sindaco Pino Galanti e del vice Antonio Montana – che Licata possa ospitare un incontro di calcio dalle tante suggestioni come quello di domenica prossima. Diamo il benvenuto agli sportivi palermitani e a quelli che arriveranno da varie parti della Sicilia. In questo senso interpretiamo il sentimento dei tifosi licatesi, da sempre accoglienti. La polizia municipale sarà impegnata per garantire la viabilità, per facilitare l’accesso allo stadio 'Dino Liotta' ed il normale deflusso a fine gara. Rivolgiamo a tutti l’appello a collaborare affinché ogni piccola difficoltà che dovesse presentarsi, venga superata subito. L’amministrazione comunale sta producendo il massimo sforzo per regalare alla città una grande giornata di sport e limitare qualche disagio che, inevitabilmente, un appuntamento come questo comporterà. Siamo molto fiduciosi".