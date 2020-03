Caso di Coronavirus a Licata, sindaco e 22 impiegati comunali in isolamento

Il sindaco di Licata, Pino Galanti, si è messo in isolamento fiduciario. Ed ha disposto che lo stesso facciano - in via precauzionale - tutti i dipendenti comunali dello stesso settore dove è impiegato il marito della 55enne risultata positiva al tampone. Si tratta di circa 22 impiegati del Municipio. "E' già pronta l'ordinanza - ha spiegato telefonicamente il sindaco Pino Galanti - . Io per primo, da ieri sera, mi sono messo in isolamento fiduciario. Indirettamente ho avuto contatti con impiegati comunali che, a loro volta, hanno avuto contatti con l'impiegato che è marito della donna risultata positiva al test".

Al Municipio verranno garantiti i servizi essenziali, ma intanto il sindaco ha fatto disinfettare tutto. "Ho fatto disinfettare tutte le stanze e le scrivanie e lunedì lo rifaranno di nuovo - ha spiegato Galanti - . E' questione di massima cautela e prudenza".

I vigili del fuoco del distaccamento di Licata, ieri sera alle 21.30 circa, sono intervenuti su richiesta del 118 per contribuire al soccorso di una persona che stava male. Si è trattato di una persona obesa che è stata appunto soccorsa dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco e che è stata subito trasferita - come da protocollo, temendo un possibile caso sospetto, - all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. "Sono intervenuti per una persona che pesa 130 chili che, da tempo, era ammalata ed a casa - ha chiarito il sindato Pino Galanti - . Molto probabilmente il Coronavirus non c'entra niente. So che è stato portato all'ospedale di Caltanissetta perchè Licata non ha le strutture per accogliere persone per le quali c'è un sospetto. So che hanno fatto il tampone e avremo la risposta fra 48 ore".

Intanto, si stanno ricostruendo spostamenti e contatti della 55enne risultata positiva al test del Covid-19. Sono, naturalmente, sotto stretta osservazione sanitaria i familiari della donna. "Non è stato fatto, al momento, nessun tampone al marito"- ha raccontato il sindaco di Licata - . La donna, che era rientrata da una crociera, sarebbe stata a Sciacca e avrebbe avuto contatti - così riferiscono i ben informati - con persone che lavorano all'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca. "Il focolaio è sicuramente importato: o dalla crociera o da contatti con Sciacca" - ha chiarito il sindaco Galanti - . La donna pare che si fosse messa, autonomamente e spontaneamente, in quarantena. Questo dovrebbe aver ridotto ogni possibilità di eventuali contagi.

Già, nei giorni scorsi, il sindaco di Licata aveva lanciato un appello che torna, adesso più che mai, a ripetere: "Rimanere in casa è l’unico antidoto al momento conosciuto contro il virus. Rivolgo ancora una volta l’appello ai miei concittadini: rimanete a casa!”. Con il vice sindaco Antonio Montana, in accordo con le forze dell’ordine e la Protezione civile, è stato istituito il centro operativo comunale (Coc). Vi farà parte il anche il comandante della polizia Municipale, Giovanna Incorvaia. Il "Coc" servirà a coordinare la risposta straordinaria che la Protezione civile e le forze dell’ordine hanno deciso di mettere in atto per contrastare la diffusione del Coronavirus. Secondo il vice sindaco Montana, incaricato dal sindaco Pino Galanti, “in situazioni straordinarie servono sforzi e misure altrettanto eccezionali. È ammirevole lo spirito di collaborazione delle forze dell’ordine e della Protezione civile, nonché lo spirito di sacrificio dei nostri vigili urbani. Non mi stancherò di raccomandare a tutti – aggiunge Montana - di stare in casa e di avere fiducia sul fatto che Licata unita può farcela. Mi auguro – ha concluso il vice sindaco - che anche in politica ognuno faccia la propria parte, senza cercare sensazionalismi, ed evitando polemiche e insulti, fuori luogo sempre ma ancor di più in questo difficilissimo momento”.

