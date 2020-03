Commerciante contagiato da Covid-19, "chiude mercato ortofrutticolo": denunciati per procurato allarme

La polizia locale di Licata ha denunciato – per procurato allarme sociale – coloro che avrebbero diffuso delle voci prive di fondamento. Ieri, a Licata, sono circolati messaggi Whatsapp con i quali s’annunciava la chiusura del mercato ortofrutticolo. C’è stata un’autentica corsa – e dunque assembramenti e caos - verso i rivenditori di frutta e verdura. Ma era tutto falso perché – per come garantito il vice sindaco Antonio Montana – il mercato ortofrutticolo, almeno per il momento, resterà aperto.

C’è un commerciante dell’Ennese contagiato da Coronavirus che è stato nei giorni scorsi al mercato ortofrutticolo di Licata. E di fatto è per questo motivo che s’è scatenato il caos. Al centro operativo comunale di Protezione civile, gli assessori Montana e Burgio stanno contattando ad uno ad uno i titolari di aziende che operano al mercato ortofrutticolo e che potrebbero essere venuti a contatto con il commerciante dell’Ennese. Uno solo lo scopo: queste persone devono mettersi a disposizione dell’autorità sanitarie per i provvedimenti del caso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La polizia municipale è riuscita però, praticamente subito, ad identificare gli autori dei messaggi Whatsapp che sono stati, appunto, denunciati per procurato allarme.