Accertamento e riscossione delle entrate, nominato un esperto

Con propria determinazione n°161 del 19 novembre u.s., pubblicata oggi all'albo pretorio dell'Ente, il sindaco Giuseppe Galanti ha conferito l'incarico di esperto in materia di accertamento e riscossione delle entrate degli Enti locali e contenzioso tributario, all'avvocato Leonora Daniela Turco di Campobello di Licata.

Il neo esperto presterà la propria attività per spirito di liberalità, per tre mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico, e a titolo gratuito.

L'esperto non ha alcun obbligo di presenza e dovrà attenersi, nell'espletamento dell'incarico, a quanto disposto dal codice di comportamento vigente nel Comune di Licata.

Con la nomina dell'avvocato Leonora Daniela Turco, sale a due il numero degli esperti nominati dal sindaco Giuseppe Galanti.