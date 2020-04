Coronavirus, il sindaco ha deciso: ecco per quanto non si pagherà Tari e Tosap

Non si pagherà la Tari per il periodo di chiusura delle attività e per il mese successivo alla riapertura dell'esercizio commerciale e niente pagamento della Tosap sempre per tutto il periodo di stop lavorativo. Disposizione che sarà valida anche per gli ambulanti che sistemano le proprie bancarelle nell'area del mercato del giovedì, compreso - sempre - il mese successivo al riavvio delle attività. Il sindaco di Licata, Giuseppe Galanti, ha incontrato - stamani, in Comune, - una rappresentanza dei gestori di bar ed esercizi di somministrazione di bibite ed alimenti. L'amministratore ha fatto chiarezza sulle azioni poste in essere dall’Esecutivo, per tamponare la crisi determinata dal Covid-19, in merito ali tributi Tari e Tosap.

L’amministrazione ha già predisposto un atto di indirizzo con il quale è stato dato mandato ai competenti uffici comunali di predisporre gli atti per arrivare all'esenzione a sostegno, appunto, di esercizi commerciali ed attività produttive. Ma agli uffici è stato dato incarico anche di approntare un progetto per realizzare l’ampliamento degli spazi occupati da tavoli, sedie e altro assegnati agli esercizi commerciali, attrezzando, dove consentito dall’assetto viario, delle zone a traffico limitato. L’occupazione di questi nuovi spazi ed aree pubbliche non verrà gravata del pagamento della Tosap.

Oltre al sindaco, a rappresentare l’ente sono stati anche il suo vice Antonio Montana, l’assessore Giuseppe Ripellino, il presidente del civico consesso, Giuseppe Russotto e il consigliere comunale Carmelinda Callea.

