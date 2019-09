"Coltivazione di marijuana", Licata è la "patria": raffica di arresti

Sono tre le coltivazioni di canapa indiana che sono state scoperte, nel giro di pochissimi giorni, dai polizotti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento e da quelli del commissariato di Licata. "Patria" della coltivazione di "roba" si conferma essere, ancora una volta, proprio la realtà di Licata. Quattro le persone che sono state arrestate. Prima, i coniugi licatesi: B. F., operaio di 43 anni, e C. A., casalinga di 35 anni che - secondo l'accusa - coltivavano, in 4 tunnel, 250 piante, per un peso complessivo di 247 chilogrammi.

Nelle ultime due distinte operazioni, sono stati arrestate tre persone ritenute responsabili dell'ipotesi di reato di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana. Le articolate indagini della Squadra Mobile di Agrigento e del commissariato di Licata hanno permesso di individuare due distinte coltivazioni di sostanze stupefacenti. Sequestrate diverse centinaia di chilogrammi di marijuana.