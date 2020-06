"Una serra di cannabis nana in mansarda": arrestato un 40enne

“Coltivava Cannabis nana autofiorente in mansarda”. E’ con questa accusa che i carabinieri della compagnia di Licata hanno arresto un quarantenne che è stato posto, in attesa dell’udienza di convalida, ai domiciliari. Sedici le piante – da un’altezza di 80 o 90 centimetri circa, già in infiorescenze, – che sono state recuperate e poste sotto sequestro.

Continuano, di fatto, ad essere assestati importanti “colpi” contro la coltivazione, e dunque anche contro lo spaccio, di sostanze stupefacenti nella zona di Licata e dintorni. I carabinieri della compagnia, da settimane e settimane ormai, non mollano la presa perché sono consapevoli del fatto che – superato il lockdown – anche lo spaccio è tornato in auge. Ed è proprio durante un’attività investigativa – indirizzata a prevenire e reprimere lo spaccio – che è stata realizzata una perquisizione nell’abitazione del sospettato. Ed effettivamente – stando all’accusa – i militari dell’Arma ci avevano visto più che bene.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

All’interno della mansarda è stata scoperta una sorta di "serra professionale". Una serra attrezzata con tanto di luci e materiale vario per favorire la crescita e le infiorescenze delle piante. Sedici appunto le piante che sono state rinvenute. Il quarantenne licatese è stato, dunque, arrestato e posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.