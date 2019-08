Due colpi di pistola contro il balcone di casa di un disoccupato, aperta inchiesta

Due colpi di pistola sono stati esplosi – fra le 19,30 e le 20 di mercoledì – contro il balcone di una abitazione, in pieno centro a Licata. A chiamare i carabinieri, dopo aver sentito le deflagrazioni, è stato il proprietario della residenza: un disoccupato di 45 anni. I militari dell’Arma di Licata, senza perdere un solo secondo, sono accorsi e hanno subito rastrellato l’intera zona: sono stati controllati – come da procedura – anche eventuali persone ritenute sospette.

Chi ha sparato, e questa volta non è avvenuto nel cuore della notte, non è stato però trovato. I carabinieri hanno avviato le indagini e uno dei primi passi mossi è stato quello di verificare l’eventuale presenza, in zona, di telecamere di video sorveglianza pubbliche o private. Telecamere che potrebbero, naturalmente, indirizzare – e anche immediatamente - l'attività investigativa. Fitto è, naturalmente, il riserbo investigativo. Appare scontato, inoltre, che i militari dell’Arma abbiano già sentito il quarantacinquenne disoccupato per provare a capire se ha avuto o meno dei dissidi con qualcuno o se ha dei sospetti.

I carabinieri hanno già effettuato tutti gli indispensabili rilievi tecnici sui colpi esplosi e sono state anche già avviate alcune audizioni. Verranno sentiti, per capire se abbiano visto qualcuno di inusuale o peggio di sospetto, i residenti dell’intero quartiere. Un fascicolo, a carico di ignoti, è stato aperto dalla Procura della Repubblica di Agrigento.