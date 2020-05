Con la "fase 2" stop alla colletta alimentare dei vigili, la comandante: "A regime gli aiuti del governo"

"Con la settimana appena conclusa abbiamo chiuso la colletta alimentare e la relativa distribuzione delle provviste avviata il 27 febbraio. Abbiamo deciso di farlo ritenendo che l'entrata a pieno regime degli aiuti messi in campo dal governo nazionale e da quello regionale e gestiti dal distretto socio sanitario e dall'ufficio servizi sociali del Comune, facesse venir meno tale necessità".

Lo ha annunciato la comandante della polizia municipale di Licata, Giovanna Incorvaia. "Abbiamo dimostrato, tutti assieme - aggiunge -, quanto grande possa essere il cuore dei licatesi nel momento del bisogno vero".

Il capo dei vigili aggiunge: "Credo che possiamo con giusto merito considerarci un esempio per l'Italia intera. A giorni pubblicheremo un puntuale e dettagliato resoconto circa le provviste effettivamente distribuite per darvi l'idea della reale portata dell'iniziativa che altrimenti si potrebbe solo immaginare. Vi anticipo solo che abbiamo soddisfatto il bisogno di 598 famiglie per un totale complessivo di 2392 persone".