Cero acceso davanti la casa di un ex poliziotto: aperta un'inchiesta

Un cero acceso è stato piazzato davanti l'ingresso della casa, in via Nestore Allotto a Licata, dell'ex sovrintendente capo coordinatore Alessandro Licata D'Andrea. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. L'episodio si è verificato nella notte fra il 30 aprile e il primo maggio. Scattato l'allarme, sul posto si sono portati i poliziotti del commissariato cittadino e quelli della Scientifica per cercare di individuare eventuali tracce di chi ha messo a segno quella che ha tutte le sembianze dell'intimidazione. Al vaglio delle forze dell'ordine ci sono però anche le situazioni di degrado e disagio della zona. Pochi giorni prima, uno degli specchietti dell'autovettura dell'ex poliziotto, era stato volontariamente danneggiato.