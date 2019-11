"Gli rompono la canna da pesca e prende in ostaggio il cellulare": arrestato per tentata estorsione

Gli rompono, accidentalmente, la canna da pesca e scoppia il pandemonio. L’operaio quarantunenne di Licata che ha subito il danno s’è immediatamente impossessato dello smartphone di uno dei due agenti di commercio che malauguratamente si trovavano a passare dalla banchina del porto turistico Marina di Cala del Sole. “O mi ricomprate la canna da pesca oppure questo telefono non lo rivedrete mai più”. E alla fine, dopo che i tre si erano dati appuntamento davanti ad un negozio di articoli da pesca, il quarantunenne è stato arrestato – dai carabinieri – per l’ipotesi di reato di tentata estorsione.

Nei giorni scorsi, ma la notizia è trapelata soltanto ieri, l’operaio pare che fosse intento alla pesca lungo la banchina del porto turistico Marina di Cala del Sole a Licata. All’improvviso, praticamente inavvertitamente, l’incidente: mentre transitavano, i due agenti di commercio hanno sbattuto contro la canna da pesca del quarantunenne che, forse anche inevitabilmente, è andato in escandescenze. Non è chiaro come è andata la discussione fra i tre, pare però che l’operaio, già noto alle forze dell’ordine, abbia strappato dalle mani di uno dei due rappresentanti il telefono cellulare d’ultima generazione. La minaccia che sarebbe stata fatta è stata chiara: “Ricompratemi la canna da pesca oppure niente più smartphone”. Ed è a questo punto che, fra i tre, sarebbe stato concordato dove e quando rincontrarsi per procedere all’acquisto della canna da pesca e dunque alla restituzione del telefono cellulare. Ma a quell’appuntamento, davanti al negozio di articoli per la pesca, i due agenti di commercio – entrambi incensurati – si sono presentati in compagnia dei carabinieri della compagnia di Licata.

Militari dell’Arma che hanno arrestato l’operaio licatese di 41 anni. L’uomo è stato, di fatto, accusato dell’ipotesi di reato di tentata estorsione.