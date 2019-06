"Trovato con delle piante di canapa indiana", arrestato un ventenne

Sarebbe stato trovato in possesso di alcune piante di canapa indiana. Piante che pesavano, complessivamente, circa tre chili e dalle quali avrebbe potuto recuperare – secondo l’accusa - il fogliame e dunque una quantità, certamente assai inferiore rispetto ai complessivi tre chili, di marijuana. E’ per coltivazione di sostanze stupefacenti che i carabinieri della compagnia di Licata, nella giornata di giovedì, hanno arrestato Giulio Aquilino, 20 anni, di Licata. Il giovane, su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stato collocato ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

I carabinieri della compagnia di Licata hanno effettuato – stando a quanto ieri ha reso noto il comando provinciale dell’Arma di Agrigento - una perquisizione in un casolare agricolo di contrada Safarello. Ed è proprio durante quest’ispezione che sarebbero state trovate – secondo l’accusa – le piante di canapa indiana. Il giovane è stato dunque arrestato e le piante, dalle quali appunto si ricava la marijuana, sono state poste sotto sequestro. E’ scontato che verranno distrutte nei prossimi giorni.