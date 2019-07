"Vertici e affiliati di Cosa Nostra", 9 ordinanze di custodia cautelare: ai domiciliari l'ex consigliere comunale

Nove ordinanze di custodia cautelare, emesse nei confronti dei presunti vertici e affiliati delle famiglie mafiose di Cosa Nostra di Licata e di Campobello di Licata, sono state eseguite dai carabinieri della compagnia di Licata e da quelli del reparto Operativo del comando provinciale. Si tratta delle persone che erano state già indagate nell'ambito del procedimento, coordinato dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo, sfociato - lo scorso 19 giugno - nel blitz antimafia denominato "Assedio". Allora vennero eseguiti 7 fermi di indiziato di delitto per associazione mafiosa armata.

Sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari, per l'ipotesi di reato di concorso esterno in associazione mafiosa, un consigliere comunale che, lo scorso 19 giugno, risultava essere in carica a Licata. Consigliere che si è dimesso proprio a seguito del fermo.

"Su di lui, i pubblici ministeri della Dda hanno fornito al Gip di Palermo ulteriori elementi che hanno ulteriormente rafforzato il quadro probatorio" - rendono noto dal comando provinciale dell'Arma - . "C'è la prova, contrariamente a quanto ha detto durante l'interrogatorio, che abbia chiesto e ottenuto i voti dal capomafia Angelo Occhipinti ma non emerge in maniera chiara una contropartita che possa aver rafforzato Cosa Nostra" - scriveva, lo scorso 22 giugno, il giudice per le indagini preliminari Stefano Zammuto he non convalidò il fermo di Giuseppe Scozzari, 47 anni, responsabile dell'ufficio tecnico dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" e già ex consigliere comunale. Scozzari si era infatti dimesso, il 21 giugno, dopo l'interrogatorio. Scozzari, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e difeso dall'avvocato Angelo Balsamo, venne subito scarcerato.

Durante i pedinamenti, i carabinieri avevano filmato summit e incontri segreti fra gli elementi di vertice e gli affiliati della consorteria mafiosa. Documentati anche gli interessi del sodalizio nel settore delle slot machines, attraverso una compiacente società di distribuzione di apparati elettronici da gioco.

L'inchiesta è stata coordinata dal procuratore Francesco Lo Voi, dall'aggiunto Paolo Guido e dai pm Claudio Camilleri e Gery Ferrara. Nell'inchiesta - almeno in fase iniziale quando, cioè, vennero eseguiti i 7 fermi - risultavano indagate anche altre due persone: Vincenzo e Gabriele Spiteri. Allora, lo scorso 19 giugno, non era stato eseguito però alcun provvedimento di fermo perché erano già in carcere.

Gli indagati