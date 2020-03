Scoppia l'incendio in pieno centro, casalinga 24enne nel mirino?

Casalinga 24enne nel mirino? Spetterà all'attività investigativa, già avviata dai carabinieri, stabilire cosa abbia innescato, poco prima dell'alba, l'incendio della Fiat Panda - utilizzata dalla giovane licatese - che era posteggiata lungo il rettifilo Garibaldi. Erano le 4 circa quando l'Sos - per un incendio autovettura - veniva raccolto dalla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco Agrigento. Al rettifilo Garibaldi di Licata accorrevano, senza perdere un solo minuto, i pompieri del distaccamento di corso Argentina. Idranti alla mano, i vigili del fuoco hanno cercato di salvare il salvabile. L'utilitaria, alla fine, è stata parzialmente danneggiata. Le fiamme, per fortuna, non si sono propagate ad altri mezzi posteggiati nella zona, né hanno provocato danni.

I carabinieri, immediatamente accorsi sul posto, hanno subito identificato la ventiquattrenne casalinga che utilizzava l'utilitaria. La giovane, a quanto pare, sarebbe già stata sentita dagli investigatori che mirano, naturalmente, a fare chiarezza sull'accaduto. Le cause del rogo non sono risultate essere chiare. L'ipotesi investigativa privilegiata è però quella di un incendio doloso. Ipotesi che, come sempre avviene in questi casi, avrà bisogno di essere suffragata dalle indagini dei militar dell'Arma.

Non è escluso che i carabinieri possano già aver verificato l'eventuale presenza di impianti di video sorveglianza pubblici o privati presenti nella zona dove si è sviluppato l'incendio.