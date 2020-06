Brucia l'auto di un venditore ambulante, aperta un'inchiesta

L’ipotesi investigativa privilegiata – nonostante lungo via La Marmora non siano stati trovati inneschi o tracce di liquido infiammabile – è quella dell’incendio doloso. Spetterà però, naturalmente, ai carabinieri della locale compagnia fare chiarezza. E ieri, accertamenti e indagini risultavano essere apertissimi. Poche ore prima, durante la notte fra martedì e ieri, è andata a fuoco una Ford Focus di proprietà di un venditore ambulante quarantacinquenne. Le fiamme – stando a quanto è stato ricostruito ieri – hanno danneggiato la parte anteriore del veicolo.

Lungo via La Marmora, appunto, i carabinieri della compagnia cittadina che si sono occupati del sopralluogo di rito, ma anche di sentire il proprietario dell’autovettura per capire se avesse dubbi o sospetti in merito all’incendio. Nessuna indiscrezione, naturalmente, è trapelata. Spetterà alle indagini stabilire – con certezza categorica – cosa abbia innescato la scintilla iniziale di un incendio che non ha distrutto la macchina, ma che l’ha appunto pesantemente danneggiata. Appena nei giorni scorsi s’era registrato un altro rogo di auto.