"Ha tentato di recuperare i soldi": ecco com'è andata la rapina al bengalese

Pare che il bengalese si sia aggrappato alla macchina di colui che lo aveva rapinato, forse nel tentativo di acciuffare da solo il delinquente. Sarebbe stato dunque trascinato per alcune centinaia di metri. Emerge questa ricostruzione - riportata dal quotidiano La Sicilia - sui fatti verificatisi, negli scorsi giorni, in via Principe di Napoli. I carabinieri, che si stanno occupando delle indagini, hanno - a quanto pare - già visionato le immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti nella zona. L'immigrato avrebbe provato a recuperare quelli che erano i soldi guadagnati durante la giornata che sarebbero dovuti servire, naturalmente, per il sostentamento della propria famiglia.

L'extracomunitario, sposato e padre di tre figli, si trova ricoverato all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta dove risulta essere cosciente. E' in condizioni sanitarie delicate, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.