Esche avvelenate a Licata, sei cuccioli trovati morti e 2 sono gravi

Sei cuccioli sono stati avvelenati, due lottano fra la vita e la morte e uno è stato conferito in un cassonetto per la raccolta dei rifiuti. Giornata infernale, quella di sabato, secondo quanto riporta il quotidiano La Sicilia, per i cani presenti a Licata. Nove gli animali coinvolti in quella che sembrerebbe essere una nuova mattanza, in via Silvio Pellico. Ma la scorsa settimana si erano registrati dei casi anche in via Palma.

Il presidente dell'associazione "Delfini", Angelo Rinascente, è intervenuto sul posto, così come il veterinario dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento.