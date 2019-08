Auto investe un ciclomotore e scappa: due 17enni feriti, denunciato automobilista "pirata"

Uno è in prognosi riservata sulla vita ed è stato trasferito all’ospedale Villa Sofia di Palermo. All’altro, i medici dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso hanno diagnosticato traumi e ferite guaribili in circa 30 giorni se non ci saranno complicazioni. Due i diciassettenni, entrambi di Licata, rimasti gravemente feriti nell’incidente stradale che si è verificato in via Delle Alpi. Un trentenne, sempre di Licata, alla guida della Fiat Stilo che s’è allontanata subito dopo l’impatto con lo scooter, è stato invece denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. I carabinieri, che sono riusciti a rintracciarlo praticamente subito dopo, gli hanno contestato, infatti, la fuga dopo incidente stradale con feriti.

E’ accaduto tutto durante la notte fra domenica e ieri. Il ciclomotore, con a bordo i due minorenni, sarebbe stato colpito – stando a quanto ieri è stato ufficialmente ricostruito dai carabinieri del comando provinciale di Agrigento – dalla Fiat Stilo che s’è allontanata. Il conducente non si sarebbe, infatti, fermato per prestare i necessari soccorsi. I militari dell’Arma di Licata hanno immediatamente soccorso i due giovanissimi, mentre altre pattuglie si sono messi alla ricerca dell’utilitaria. E l’auto “pirata”, poco dopo, è stata bloccata: alla guida vi sarebbe stato il trentenne, il giovane che è stato denunciato alla Procura di Agrigento. I due ragazzi, nel frattempo, sono stati trasferiti in ospedale e per uno, il ferito più grave, è stato disposto – a causa del politrauma riportato - il trasferimento all’ospedale Villa Sofia di Palermo. I medici hanno mantenuto riservata la prognosi sulla vita.